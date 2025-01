Julia Grabher hat einen Platz im Hauptfeld des Upper Austria Ladies in Linz sicher. Die 28-jährige Vorarlbergerin bekam am Samstag eine Wildcard und damit den Vorzug gegenüber ihrer Landsfrau Sinja Kraus , die ab Sonntag über die Qualifikation ihr Glück versuchen muss. Über ein weiteres "Freiticket" für die 1. Runde durfte sich die Deutsche Eva Lys freuen, die zuletzt bei den Australian-Open mit dem Einzug ins Achtelfinale für Furore gesorgt hatte. Absagen musste Belinda Bencic.

Grabher befindet sich nach ihrer schweren Handgelenksverletzung auf dem mühevollen Weg zurück, im Ranking ist die ehemalige Top-60-Spielerin aktuell nur auf Position 415 zu finden. Beim 250er-Event in Auckland konnte sie zuletzt aber mit dem Vorstoß ins Achtelfinale zumindest ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Seit Freitag bereitet sich die ÖTV-Akteurin in Linz vor.

Bencic und Vondrousova fehlen

Die 23-jährige Lys schrieb in Melbourne Schlagzeilen, da sie zuerst in der Qualifikation scheiterte, dann aber als Lucky Loser drei Partien gewinnen und den größten Erfolg ihrer Karriere fixieren konnte. Nicht treffen kann sie auf Belinda Bencic. Die Olympiasiegerin von Tokio sagte am Samstag ab. Passen muss auch die Tschechin Marketa Vondrousova aufgrund von Adduktorenproblemen.