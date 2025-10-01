Kein erfolgreiches Comeback für Österreichs Parade-Spieler Sebastian Ofner. Nach einer rund sechswöchigen Pause setzte es beim ATP-1.000-Turnier in Schanghai die siebente Auftaktniederlage in Folge.

Die ehemalige Nummer 37 der Welt, die zuletzt wegen Handgelenksproblemen pausieren hatte müssen, unterlag dem Italiener Luca Nardi nach gutem Start 6:3, 3:6 und 2:6.