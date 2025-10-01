Ofner-Comeback: Guter Start, dann die siebente Auftaktniederlage in Folge
Sebastian Ofner gewann in Schanghai gegen den Italiener Luca Nardi nur den ersten Satz. Carlos Alcaraz ist hingegen verletzt.
Kein erfolgreiches Comeback für Österreichs Parade-Spieler Sebastian Ofner. Nach einer rund sechswöchigen Pause setzte es beim ATP-1.000-Turnier in Schanghai die siebente Auftaktniederlage in Folge.
Die ehemalige Nummer 37 der Welt, die zuletzt wegen Handgelenksproblemen pausieren hatte müssen, unterlag dem Italiener Luca Nardi nach gutem Start 6:3, 3:6 und 2:6.
Nicht in Schanghai spielt die Nummer eins der Welt. Carlos Alcaraz musste nach seinem Titelgewinn in Tokio wegen Sprunggelenksproblemen zurückziehen.
