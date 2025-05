Tennis-Legende Muster über Ofner-Comeback: "Das ist sehr bewundernswert"

© REUTERS/Aleksandra Szmigiel Am Montag im Einsatz: Sebastian Ofner zeigt in Rom auf

Von Steirer zu Steirer: Thomas Muster lobt Sebastian Ofner, der in Rom am Montag just an seinem Geburtstag erstmals in einen Masters-1.000-Finale einziehen kann.