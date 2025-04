Sand auf’s Herz: Nun darf auch auf der großen Bühne gerutscht werden

Und es ist schön, dass es vor dem ersten ganz großen Highlight in Monte Carlo auch für die Österreicher wieder ein Frühlingserwachen gibt. So wird derzeit in Bukarest ein ATP-Turnier gespielt mit einem ganz starken Steirer. Filip Misolic spielte sich durch die Qualifikation und schließlich bis ins Viertelfinale – als erster Österreicher bei einem ATP-Turnier, seit Sebastian Ofner im Juni des Vorjahres auf Mallorca das Endspiel erreichte. In diesem Viertelfinale bot Misolic dem starken, aufstrebenden italienischen Top-50-Spieler Flavio Cobolli ein starkes Match, musste sich aber am Ende 6:7 und 4:6 geschlagen geben. Dennoch wird er in die Top 200 zurückkehren.

Gutes Sandplatz-Pflaster

Österreicher haben an Bukarest generell gute Erinnerungen. Jürgen Melzer holte hier im September 2006 seinen ersten Titel, 1995 standen mit Thomas Muster und Gilbert Schaller gar zwei Österreicher im Endspiel, es siegte der damals regierende French-Open-Champ.