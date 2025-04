Sebastian Ofner im Menorca-Viertelfinale ausgeschieden

Im Viertelfinale beim ATP100-Challenger auf Menorca ist am Freitag für Tennis-Ass Sebastian Ofner die Endstation gewesen. Der als Nummer zwei gesetzte Steirer verlor gegen den als Nummer 7 gesetzten Litauer Vilius Gaubas (ATP-179.) nach 106 Minuten 6:7(2),2:6 und verpasste damit wie auch schon in der Vorwoche in Girona die Vorschlussrunde.

Am späteren Nachmittag kämpfte auch noch Lukas Neumayer um den Halbfinaleinzug.