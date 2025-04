Endlich: Erstes ATP-Achtelfinale für Österreichs Tennis-Männer seit Juli 2024

Filip Misolic setzte beim 250-Turnier in Bukarest seinen Erfolgslauf fort und schaffte und den Einzug ins Achtelfinale. Der 23-jährige Steirer gewann nach zwei Quali-Siegen gegen den ehemaligen Bresnik-Schützling Alexander Schewtschenko aus Kasachstan mit 6:3, 6:4.

Es war der erste Einzug in ein ATP-Achtelfinale für die ÖTV-Männer in diesem Jahr. Ja sogar seit Juli 2024. Damals gewann Lukas Neumayer das Österreicher-Duell gegen Sebastian Ofner. Vor einem Jahr ist Ofner und vorher Thiem erst in ein Achtelfinale eingestiegen.

In der Runde der letzten 16 trifft der ÖTV-Spieler nun am Mittwoch auf den als Nummer acht gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli.