Warum Richard Gasquet dem Tenniszirkus fehlen wird

Dieser Tage geht in Paris eine lange Karriere zu Ende. Wie er bereits im Oktober angekündigt hatte, bestreitet der Franzose Richard Gasquet, bald 39, bei den French Open sein letztes Turnier als Profi. Die Veranstalter haben dem inzwischen auf Rang 166 der Weltrangliste abgerutschten Local Hero – Ehrensache – eine Wild Card zur Verfügung gestellt.

Sein erstes Match auf ATP-Ebene hatte der damals erst 15-jährige Gasquet 2002 in Monte Carlo bestritten – und gewonnen. Insgesamt gewann er in 23 Jahren 609 Matches, mehr hat von den aktiven Spielern nur Novak Djokovic auf dem Konto. Er war 19 Jahre lang ununterbrochen in den Top 100 und ist mit 16 Turniersiegen der drittbeste Franzose der Tennis-Neuzeit (hinter Yannick Noah und Jo-Wilfried Tsonga). Man kann einerseits also von einer großen Karriere sprechen. Andererseits hätte sie noch viel größer sein können.