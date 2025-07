Franzose sorgte für einen Wimbledon-Rekord - und verlor in fünf Sätzen

© APA/AFP/HENRY NICHOLLS Unbelohnte Leistung für Giovanni Mpetshi Perricard

Giovanni Mpetshi Perricard sorgte für eine besondere Leistung am zweiten Tag von Wimbledon. Und scheiterte in fünf Sätzen an Taylor Fritz. Jannik Sinner blieb souverän.