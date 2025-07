Der Deutsche Zverev und der Franzose Rinderknech lieferten sich in Wimbledon ein nächtliches Top-Duell. Bei 1:1 in Sätzen mussten die Kontrahenten aber aufhören. Fortsetzung Dienstag.

Sperrstund' is': Warum der heiße Fight von Zverev abgebrochen wurde

Alexander Zverev wird wohl keine Pause bekommen. Gewinnt er seine Erstrundenpartie in Wimbledon gegen Arthur Rinderknech, ist er am Mittwoch wieder an der Reihe.

Die Partie hatte am Montag nach langen Partien zuvor am Centrecourt erst um 20:53 begonnen. Und es war von Beginn an eng, der Franzose Rinderknech holte den ersten Satz im Tie-Break, der Deutsche gewann den zweiten ebenfalls mit 7:6 und schaffte dadurch den Satzausgleich. Spannung war geboten, doch am 22:54 Uhr Ortszeit (23:54 Uhr MESZ) war Schluss, wurde die Partie abgebrochen. Warum?