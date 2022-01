Der neue ÖTV-Boss Ohneberg: „Sind zu klein, um viele Kuchen zu backen“

Jeder Präsident hob bisher das Gemeinsame hervor. Wie weit sind beispielsweise die Gespräche mit Günter Bresnik, dessen Mittel für die Akademie im Vorjahr gekürzt worden sind, oder mit Wolfgang Thiem fortgeschritten? Wie weit schafft man es, tatsächlich alle in ein Boot zu holen?

Also die Gespräche laufen bereits die ganze Zeit, haben sich unter meinem Vorgänger Brunner und vor allem dank des Sportdirektors Jürgen Melzer gut entwickelt. Aber wir müssen weiter daran arbeiten. Österreich ist zu klein, um viele eigene Kuchen zu backen, wir müssen gemeinsam Ziele formulieren und darauf hinarbeiten, müssen in der Spitze noch besser und in der Breite noch breiter werden. Ich werde natürlich auch den Kontakt suchen, ob das Bresnik oder Wolfgang Thiem ist oder die Turnierveranstalter sind. Aber auch mit Leuten wie Thomas Muster oder Ronnie Leitgeb. Klar wird es nicht immer gelingen, denn Persönlichkeiten haben immer ihre Eigenheiten.