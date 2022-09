Österreichs Tennis-Frauen freuen sich auf erstes Heimspiel seit 2008

"Schöne Sache"

Damit bestreiten Grabher und Co. erstmals nach langer Zeit nicht nur ein Heim-Match, sondern den Länderkampf nach dem Modus vier Einzel und ein Doppel. Die Ausgangslage hat sich seit der Auslosung im Juni für Rot-weiß-rot nicht gerade verschlechtert: Sowohl Julia Grabher mit ihrem erstmaligen Einzug in die Top 100 als auch Sinja Kraus (um Platz 200) haben sich dieses Jahr sehr gesteigert. "Das ist eine schöne Sache, voraussichtlich mit einer Top-100-Spielerin in die Begegnung mit Lettland gehen zu können. Auch Sinja Kraus befindet sich in sehr guter Form, sie hat heuer schon über 250 Plätze gutgemacht", freut sich Maruska.