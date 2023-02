Murray wehrte fünf Matchbälle ab und stieg ins Doha-Finale auf

Altstar Andy Murray hat seinen ungemeinen Kampfgeist auch mit 35 noch nicht verloren. Der Brite, der drei Grand-Slam-Titel sowie zwei Olympia-Goldmedaillen gewonnen hat, wehrte am Samstag nicht weniger als fünf Matchbälle ab. Erst dann stand er als 6:0,3:6,7:6(7)-Sieger über Jiri Lehecka (CZE) fest und im Finale des ATP-Turniers in Doha. In diesem trifft er auf den Russen Daniil Medwedew, der Felix Auger-Aliassime (CAN) 6:4,7:6(6) besiegte.