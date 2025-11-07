Tennis

Tennis: ÖTV-Ass Miedler im Doppel-Finale von Athen

Miedler mit Partner Cabral
Finalgegner sind am Samstag (13.30 Uhr) Santiago Gonzalez/David Pel aus Mexiko und den Niederlanden.
07.11.25, 18:45
Kommentare

Für Lucas Miedler und seinen portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral läuft das Saisonfinish weiter ausgezeichnet: Nach dem Titel in Hangzhou, dem Finale in Wien und dem Masters-1000-Semifinale in Paris qualifizierte sich das Tennisduo am Freitag für das Endspiel des ATP-Turniers in Athen.

Erstes Duell gegen den Davis-Cup-Partner: Miedler schlägt Erler

Cabral/Miedler besiegten Sander Gille/Sem Verbeek (BEL/NED) 7:6(6),6:2. Finalgegner sind am Samstag (13.30 Uhr) Santiago Gonzalez/David Pel aus Mexiko und den Niederlanden.

Doppel-Spezialist Lucas Miedler: "Die Mitte ist der wunde Punkt"

Im Einzel kämpft Superstar Novak Djokovic um seinen insgesamt 101. ATP-Titel. Der topgesetzte Serbe bezwang den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann 6:3,6:4 und trifft nun auf den italienischen Davis-Cup-Spieler Lorenzo Musetti oder den Amerikaner Sebastian Korda.

(Agenturen, AHei)  | 

Kommentare