Medwedew brauste in zweite French-Open-Runde

Daniil Medwedew hat sich am Dienstag in bester Spiellaune gezeigt und steht in der zweiten Runde der French Open. Der als Nummer zwei gesetzte Russe, der in Wimbledon wegen des Ukraine-Krieges nicht antreten darf, fertigte den Argentinier Facundo Bagnis nach nur 98 Minuten mit dreimal 6:2 ab. Der Australian-Open-Finalist dieses Jahres bekundete, dass er diesmal weiter kommen möchte als im Vorjahr, als er im Viertelfinale gescheitert war.

Medwedew hatte in Roland Garros davor gleich vier Erstrunden-Niederlagen erlitten. Doch daran, dass er Paris oder Frankreich nicht mag, liegt es nicht. Immerhin hat er in Paris, allerdings indoor in Bercy, schon einen Titel geholt. In fließendem Französisch beantwortete der auch sonst eloquente Weltranglisten-Zweite die Fragen noch auf dem Platz. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er dieses Jahr am liebsten bis zum Schluss im Turnier bleiben möchte.