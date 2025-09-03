Starauflauf im Osten: Österreichs Youngsters schlagen am Mittwoch vor der Haustüre auf
Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp sind am Mittwoch beim NÖ Open in Tulln zwei Österreicher zu bestaunen. Der 19-jährige Schwärzler besiegte beim gut dotierten Challenger den Portugiesen Tiago Pereira 6:4,3:6,6:3, er trifft nicht vor 14 Uhr auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet in der zweiten Partie (nicht vor 12) die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko.
Im Tennis-Center LaVille im 23. Wiener Gemeindebezirk ist heute beim W75er-Turnier großer Österreicherinnen-Tag. Unter anderen schlagen auch die topgesetzte Sinja Kraus und die French-Open-Siegerin Lilli Tagger auf.
Tagger trifft dabei nicht vor 15 Uhr auf die Slowenin Dalila Jakupovic, die Partie danach bestreitet Kraus gegen die Serbin Anja Stankovic. Aber auch Ekaterina Perelygina (1. Partie um 11 Uhr), Anna Pircher (2. Partie) und Claudia Gasparovic (letzte Partie nach Kraus) sind heute im LaVille z
