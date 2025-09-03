Tennis

Starauflauf im Osten: Österreichs Youngsters schlagen am Mittwoch vor der Haustüre auf

Mitten in Wien zu sehen: Lilli Tagger
Joel Schwärzler ist beim Challenger in Tulln im Achtelfinaleinsatz, Lilli Tagger startet im Wiener Tenniscenter LaVille ins Turnier.
Von Harald Ottawa
03.09.25, 08:36
Kommentare

Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp sind am Mittwoch beim NÖ Open in Tulln zwei  Österreicher zu bestaunen. Der 19-jährige Schwärzler besiegte beim gut dotierten Challenger den Portugiesen Tiago Pereira 6:4,3:6,6:3, er trifft nicht vor 14 Uhr auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet in der zweiten Partie (nicht vor 12) die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko. 

NÖ-Open: Schwärzler fordert in Tulln die Nummer eins

Im Tennis-Center LaVille im 23. Wiener Gemeindebezirk ist heute beim W75er-Turnier großer Österreicherinnen-Tag. Unter anderen schlagen auch die topgesetzte Sinja Kraus und die French-Open-Siegerin Lilli Tagger auf. 

Lilli Tagger in Wien: "Da habe ich zum ersten Mal Druck verspürt"

Tagger trifft dabei nicht vor 15 Uhr auf die Slowenin Dalila Jakupovic, die Partie danach bestreitet Kraus gegen die Serbin Anja Stankovic. Aber auch Ekaterina Perelygina (1. Partie um 11 Uhr),  Anna Pircher (2. Partie) und Claudia Gasparovic (letzte Partie nach Kraus) sind heute im LaVille z

(kurier.at, hot)  | 

Kommentare