Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp sind am Mittwoch beim NÖ Open in Tulln zwei Österreicher zu bestaunen. Der 19-jährige Schwärzler besiegte beim gut dotierten Challenger den Portugiesen Tiago Pereira 6:4,3:6,6:3, er trifft nicht vor 14 Uhr auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet in der zweiten Partie (nicht vor 12) die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko.