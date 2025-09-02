Tennis

NÖ-Open: Schwärzler fordert in Tulln die Nummer eins

Joel Schwärzler
Joel Schwärzler überraschte in Tulln, Lukas Neumayer schied hingegen aus.
02.09.25, 17:00
Joel Schwärzler sorgte am Dienstag beim ATP100-Challenger in Tulln für einen Höhepunkt aus österreichischer Sicht. Der 19-jährige Vorarlberger hatte eine Wild Card für den Hauptbewerb bekommen, besiegte in der ersten Runde den Portugiesen Thiago Pereira 6:3, 3:6, 6:3 und trifft nun im Achtelfinale auf den als Nummer eins gesetzten Briten Jan Choinski. Dort wird der Tiroler Sandro Kopp gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko spielen.

Lukas Neumayer, der kommenden Montag mit dem KURIER-Davis-Cup-Team nach Ungarn reist, verabschiedete sich in Tulln hingegen schon in der ersten Runde. Der 22-jährige Salzburger verlor gegen den Ukrainer Oleg Prihodko trotz eines starken Auftakts mit 6:1, 3:6, 4:6.

