Ofner vor Davis-Cup-Comeback: "Eine richtig geile Woche"

Nun geht es an die Rackets: Fünf Tage nach einem erfolgreich abgeschlossenen Samurai-Kurs wird es für Österreichs „Tenniskrieger“ ernst: Am Freitag(ab 6 Uhr MEZ, ORF 1) startet das "KURIER Austria Davis Cup Team" im Ariake Coliseum in Tokio die Begegnung der ersten Qualifikationsrunde zu den Davis Cup Final 8 zwischen Japan und Österreich.

Mit wem das Team in den Eröffnungstag geht, das hat Jürgen Melzer am Donnerstag offiziell verkündet. Die Wahl des ÖTV-Sportdirektors und -Davis-Cup-Kapitäns ist zunächst auf Sebastian Ofner und Jurij Rodionov gefallen.

Der erstgenannte Steirer läuft zum Start ein, wie die Auslosung vom Donnerstag um 2:00 Uhr MEZ auf der Anlage ergab: Die Nummer eins der rot-weiß-roten Herrennationalmannschaft (ATP 135) trifft im ersten Einzelmatch am Freitag auf Yosuke Watanuki (ATP 166). Im Anschluss fordert der Niederösterreicher Rodionov (ATP 170) im zweiten Single Japans aktuelle Nummer eins Shintaro Mochizuki (ATP 108). Für das Doppelmatch, das am Samstag um 5:00 Uhr MEZ (ab 4:55 Uhr live auf ORF SPORT+) den Anfang machen wird, wurden erwartungsgemäß Lucas Miedler und Alexander Erler aufgeboten.