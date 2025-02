Jannik Sinner ist von der Liste der Nominierten für die prestigeträchtigen Laureus World Sports Awards gestrichen worden. Die Laureus Academy gab am Donnerstag bekannt, dass der Italiener aufgrund seiner Dopingsperre nicht zur Wahl steht. Der Weltranglisten-Erste war von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wegen Dopings drei Monate gesperrt worden.

Sinner war im März 2024 zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet worden. Der 23-Jährige hatte erklärt, dass die Substanz bei einer Massage über die Hände seines Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. "Wir ... sind - obwohl wir die mildernden Umstände zur Kenntnis nehmen - der Meinung, dass die dreimonatige Sperre die Nominierung unzulässig macht", erklärte der Laureus-Vorsitzende Sean Fitzpatrick.

Die Awards werden am 21. April in Madrid vergeben, die Bekanntgabe der Nominierten erfolgt am 3. März.

Federer und Djokovic Nummer eins

Die meisten Auszeichnungen zum Weltsportler des Jahres (fünf) erhielten mit Roger Federer und Novak Djokovic zwei Berufskollegen von Sinner. Rafael Nadal wurde zweimal ausgezeichnet.