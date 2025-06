Forza Italia: Musetti mausert sich in Paris zum nächsten Superstar

Italien hat endgültig den nächsten Stern am Tennis-Himmel: Lorenzo Musetti setzt seine starke Form der letzten Monate auch in Roland-Garros fort und gewann sein Night Match vom Sonntag gegen den Norweger Holger Rune mit 7:5, 3:6, 6:3, 6:2. Der 23-Jährige und trifft in der Runde der letzten Acht auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, den den Siegeslauf des Deutschen Daniel Altmeier stoppte.