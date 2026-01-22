Im Vormarsch: Erfolgreiche Premiere des Antonitsch-Neffen

Erfolgreicher Auftakt für die österreichischen Doppel. Nachdem Lucas Miedler bereits mit dem Portugiesen Francisco Cabral die 2. Runde erreicht hatte, zogen nun Alexander Erler und Neil Oberleitner nach.

Der Tiroler Erler gewann mit dem US-Amerikaner Robert Galloway sein Auftaktmatch gegen die australisch-amerikanische Paarung Matthew Romios/Ryan Seggerman (AUS/USA) sicher 6:2,6:3. Mit Neil Oberleitner, der mit dem Inder Sriram Balaji spielt, kam ein dritter Österreicher in die zweite Doppel-Runde. Das Duo bezwangüberraschend Pierre-Hugues Herbert/Jordan Thompson (FRA/AUS) 7:6(4),3:6,7:6(8). Erler/Galloway haben nun allerdings die als Nummer 2 gesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) zum Gegner, Balaji/Oberleitner treffen auf das als Nummer 4 gesetzte Duo Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/CRO).