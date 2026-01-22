Im Vormarsch: Erfolgreiche Premiere des Antonitsch-Neffen
Erfolgreicher Auftakt für die österreichischen Doppel. Nachdem Lucas Miedler bereits mit dem Portugiesen Francisco Cabral die 2. Runde erreicht hatte, zogen nun Alexander Erler und Neil Oberleitner nach.
Der Tiroler Erler gewann mit dem US-Amerikaner Robert Galloway sein Auftaktmatch gegen die australisch-amerikanische Paarung Matthew Romios/Ryan Seggerman (AUS/USA) sicher 6:2,6:3. Mit Neil Oberleitner, der mit dem Inder Sriram Balaji spielt, kam ein dritter Österreicher in die zweite Doppel-Runde. Das Duo bezwangüberraschend Pierre-Hugues Herbert/Jordan Thompson (FRA/AUS) 7:6(4),3:6,7:6(8). Erler/Galloway haben nun allerdings die als Nummer 2 gesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) zum Gegner, Balaji/Oberleitner treffen auf das als Nummer 4 gesetzte Duo Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/CRO).
Für Oberleitner, Neffe von Alexander Antonitsch und Sohn von Toptrainer Michael Oberleitner, ist es die Grand-Slam-Premiere, er war eigentlich mit Balaji ohne große Hoffnung nach Melbourne gereist, weil das Duo nicht fix im Hauptbewerb gestanden war. Nun rutschte man in letzter Sekunde doch noch rein. Oberleitner, Schützling von Ex-Doppel-Ass Alexander Peya kehrt mit diesem Sieg wieder in die Top 100 im Doppel zurück.
