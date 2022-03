Heißer Tanz in der Wüste: Das Match des Jahres

"Mein 18-Jähriges ich"

Dennoch sind die Parallelen mit dem großen Rafa eindeutig. Der Sandplatz-König sagt nicht umsonst: "Carlos erinnert mich an mein 18-Jähriges ich."

Beide Herren sind gerade 16 geworden, als sie ihr erstes Profi-Turnier auf ITF-Ebene gewannen. Alcaraz, geboren am 5. Mai 2003, wurde zwei Monate vorher 17, als er in Triest sein erstes Challenger holte. Nadal (geboren am 3. Juni 1986) war beim ersten Sieg auf dieser Ebene ebenfalls in Italien (Barletta) nur sieben Monate älter. Beim ersten ATP-Titel war Nadal 18 Jahre und zwei Monate alt und damit genauso alt wie Alcaraz 2021 in Umag. Nadal zog mit 18 Jahren und zehn Monaten erstmals in die Top 20 ein, Alcaraz, derzeit die Nummer 19, war am 21. Februar ein paar Wochen jünger.

Die Spuren sind allerdings mächtig, die Nadal dann gezogen hat. 21 Grand-Slam-Titel, der erste 2005 mit gerade 19 in Paris, zeugen davon. Zumindest ist Alcaraz auf dem richtigen Weg.

PS: Das bisher einzige Duell gewann übrigens Nadal im Vorjahr in Madrid mit 6:1, 6:2.