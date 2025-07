Schon bei den French Open stellte Grigor Dimitrow einen unliebsamen Weltrekord auf. Da führte der 34-Jährige in der 1. Runde 2:1 in Sätzen gegen US-Mann Ethan Quinn, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung zur Aufgabe zwang.

Es war die vierte Aufgabe in Folge für den Bulgaren bei einem Grand-Slam-Turnier. Die fünfte schmerzte wohl noch ein bisschen mehr. Dimitrow, der in der 3. Runde zu stark für Sebastian Ofner gewesen war, führte im Achtelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner 2:0 in Sätzen und konnte bei 2:2 im dritten Satz nicht mehr weiterspielen.