Vielleicht kann sich Alexander Zverev etwas von seinem Freund Dominic Thiem abschauen: Der Niederösterreicher war auch in drei Grand-Slam-Endspielen gescheitert, ehe er bei den US Open 2020 doch den großen Wurf schaffte.

Zumindest bis zur vierten Chance muss nun auch der Deutsche warten: Nach dem verlorenen Finale gegen Thiem damals in New York und jenem gegen Carlos Alcaraz im Vorjahr in Paris (beides in fünf Sätzen), musste sich Zverev nun auch im Australian-Open-Finale Jannik Sinner beugen. Der Titelverteidiger gewann in 2:42 Stunden 6:3, 7:6 und 6:3 und feierte seinen 31. Match-Sieg in Folge.