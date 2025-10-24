Tennis

Hammerduell in der Stadthalle: Superstar Sinner trifft auf seinen Bezwinger

Duell in Wien: Bublik gegen Sinner
In den jüngsten 14 Monaten verlor Sinner nur gegen einen Spieler, der nicht Alcaraz heißt. Bei den Erste Bank Open kommt es am Freitagabend zum Duell mit dem Tennis-Akrobaten Bublik.
Von Harald Ottawa
24.10.25, 11:51
Seit August 2024 verlor Jannik Sinner nur sechs Matches. Fünf gegen seinen schärfsten Widersacher Carlos Alcaraz - und eines gegen Alexander Bublik. Der Kasache siegte heuer im Juni beim Rasenturnier in Halle im Achtelfinale 3:6, 6:3 und 6:4 und gewann ein paar Tage später das Turnier. 

Am Freitagabend kommt es nun in der Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open zum Viertelfinal-Duell (nicht vor 17.30 Uhr, live Servus TV). Freilich, der klare Favorit ist die italienische Nummer zwei der Welt, der von den anderen sechs Partien nur eine weitere verloren hat - weil er 2023 (ebenfalls in Halle) aufgeben musste. 

Und beim bisher letzten Duell führte er den Kasachen, der heuer beim Generali Open in Kitzbühel siegte, richtiggehend vor. Nach dem 6:1-6:1-6:1-Sieg im Achtelfinale der US Open musste Bublik sogar lachen. "Du bist so gut, das ist verrückt. Ich bin ja nicht schlecht, aber was zur Hölle?"

Auch deshalb kann es lustig werden, Bublik ist für seine Extravaganzen auf dne Courts bekannt. 

