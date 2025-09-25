Superstar Thiem im Einsatz: Große Eröffnung im Burgenland

Oberpullendorf steht am 11. Oktober im Mittelpunkt der rot-weiß-roten Tenniswelt. Mit einem „Tag der offenen Tür“ am 11. Oktober fällt der offizielle Startschuss für die Thiem Academy Burgenland. Und mittendrin: Dominic Thiem, der künftig dem Nachwuchs als Experte und gar als Trainer zur Verfügung steht,

Unter dem Motto „Seite an Seite - die nächste Generation gestalten“ gibt es am 11. Oktober 2025 von 15:00 bis 17:00 Uhr in Oberpullendorf ein inspirierendes Event, das weit über einen klassischen Eröffnungstag hinausgeht. Dominic Thiem selbst wird erzählen, wie er es zur Nummer 3 der Welt schaffte, zudem wird Academy-Leiter Wolfgang Thiem in einem, Talk erzählen, wie Disziplin, Leidenschaft und Mentorship Talente prägen.