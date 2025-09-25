Superstar Thiem im Einsatz: Große Eröffnung im Burgenland
Oberpullendorf steht am 11. Oktober im Mittelpunkt der rot-weiß-roten Tenniswelt. Mit einem „Tag der offenen Tür“ am 11. Oktober fällt der offizielle Startschuss für die Thiem Academy Burgenland. Und mittendrin: Dominic Thiem, der künftig dem Nachwuchs als Experte und gar als Trainer zur Verfügung steht,
Unter dem Motto „Seite an Seite - die nächste Generation gestalten“ gibt es am 11. Oktober 2025 von 15:00 bis 17:00 Uhr in Oberpullendorf ein inspirierendes Event, das weit über einen klassischen Eröffnungstag hinausgeht. Dominic Thiem selbst wird erzählen, wie er es zur Nummer 3 der Welt schaffte, zudem wird Academy-Leiter Wolfgang Thiem in einem, Talk erzählen, wie Disziplin, Leidenschaft und Mentorship Talente prägen.
Schon in jungen Jahren feierte Thiem seine ersten Turniererfolge auf der Anlage von Günter Kurz, mit dessen Familie ihn eine langjährige Freundschaft verbindet.
