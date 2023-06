CL-Finale statt Dopingprobe? Tennis-Star droht Ärger mit der WADA

Fognini bestreitet Vorwürfe

In den Sozialen Medien dementierte der ehemalige Masters-Sieger von Monte Carlo. Der Vorfall mit der WADA sei bereits am 9. Mai gewesen, also gut einen Monat vor besagtem Endspiel in der Fußball-Königsklasse. Fognini sei zu dem Termin bereits auf dem Weg zum ATP-Turnier in Rom gewesen und hätte seinen aktuellen Aufenthaltsort im WADA-Portal hinterlegen wollen. Aufgrund einer technischen Störung sei dies aber nicht möglich gewesen.