Ofner brennt wieder: Erster Sieg seit einem halben Jahr

Steht in der 2. Qualifikationsrunde: Sebastian Ofner
Der Steirer meisterte die erste Quali-Hürde bei den Australian Open. Ausgeschieden sind Lukas Neumayer und Sinja Kraus.
Von Harald Ottawa
12.01.26, 09:01

Nach seiner Niederlage beim Challenger in Canberra konnte Sebsatian Ofner nun in der Qualifikation der Australian Open seinen ersten Sieg heuer und nach seinem Comeback feiern. Und überhaupt seinen ersten Sieg seit Wimbledon im Juli, vor seiner Auszeit im Herbst gab es nur Erstrunden-Pleiten. 

Der Steirer wurde seiner Favoritenrolle in Runde 1 gerecht und gewann gegen den Dänen August Holmgren mit 6:4, 6:4. Nächster Gegner des 29-Jährigen, der nach der Trennung von Langzeit-Coach Steve Rettl vorerst mit Philip Bachmaier zusammenarbeitet, ist nun US-Youngster Nishesh Basavareddy. 

Ausgeschieden ist hingegen der Salzburger Lukas Neumayer, im Vorjahr Mitglied des erfolgreichen "KURIER Austria Davis Cup Teams".  Der 23-Jährige unterlag dem an fünf gesetzten US-Amerikaner Brandon Holt mit 6:4, 2:6, 3:6. 

Auch Sinja Kraus ist überraschend gescheitert, die Wienerin unterlag der Nordmazedonierin Lina Gjorcheska 5:7, 0:6.

Am Dienstag sind Jurij Rodionov und Lilli Tagger im Quali-Einsatz.

ÖTV
