Sensationeller Grand-Slam-Start: Nur ein Star war besser als Alcaraz

Carlos Alcaraz hat noch viel vor. Mit einem Titel bei den laufenden Australian Open kann der 22-Jährige als jüngster Spiele der Geschichte den Karriere-Slam holen (Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren). Zumindest steht der Spanier nach einem ungefährdeten 6:2-6:4-6:1-Sieg über den Franzosen Corentin Moutet bereits im Achtelfinale des "Happy Slam", wo am Sonntag US-Mann Tommy Paul wartet.

Im 100. Grand-Slam-Match seiner Laufbahn war es der 87. Sieg. Damit ist er die Nummer zwei der ewigen Bestenliste. Denn besser als Alcaraz war nur einer: Björn Borg jubelte in seinen ersten 100. Matches einmal öfter (88). Hinter Alcaraz teilen sich John McEnroe und Rafael Nadal (je 86) den dritten Platz. Maestro Roger Federer kommt auf 80, Novak Djokovic auf 79, vor den beiden langjährigen Dominatoren liegt noch Jannik Sinner (81).