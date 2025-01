Australian Open: Sommer, Koalas und Dopingdebatten

Auftakt der Australian Open 2025 - seit zwei Jahren wird bereits am Sonntag begonnen, um die erste Runde auf drei Tage zu strecken. Am Hartplatz im Melbourne Park wird ab 11 Uhr lokaler Zeit gespielt (1 Uhr nachts in Österreich).

Das Turnier läuft bis am 26. Jänner, es geht mit dem Finale der Männer zu Ende. Das Finale bei den Frauen findet am 25. Jänner statt.