Auf die Ehrentafel: Die neuen Turniersieger der Saison

Die Tennis-Saison ist mit dem Davis-Cup-Finale beendet – eine Saison, die neun neue Turniersieger auf ATP-Ebene brachte. Den Start machte der damals 27-jährige Franzose Alexandre Muller mit dem Titel in Hongkong zu Beginn des Jahres. Mehr Aufsehen erregten zwei Teenager, die danach erfolgreich waren: Der damals erst 18-jährige Brasilianer Joao Fonseca feierte im Februar seinen Premierentitel in Buenos Aires. Jakub Mensik war 19 Jahre, als er im Finale des Masters-Turniers von Miami Djokovic’ Traum vom 100. Titel zerstörte.

Kurz zuvor hatte sich Mensiks tschechischer Landsmann Tomas Machac in Acapulco zum Turniersieger gekrönt. In Bukarest kam der spätere Davis-Cup-Champ Flavio Cobolli erstmals zu einem Siegerscheck. Für den US-Mann Jenson Brooksby entpuppte sich der Sand in Houston als goldener Boden. Beim Rasenturnier im niederländischen s’Hertogenbosch krönte sich Gabriel Diallo zum erst vierten kanadischen ATP-Tour-Champion dieses Jahrhunderts.