Vacherot besiegte Cousin Rinderknech im Finale: "Familiengruppe on fire"

Der monegassische Tennis-Außenseiter Valentin Vacherot hat seinen märchenhaften Erfolgslauf beim Masters in Shanghai mit dem Titel gekrönt und im Endspiel das Familienduell mit Arthur Rinderknech für sich entschieden. Vacherot gewann gegen seinen Cousin aus Frankreich mit 4:6, 6:3, 6:3 und feierte den mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere. „Heute gibt es zwei Gewinner und eine Familie, die gewonnen hat. Es ist nicht real. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Es ist wie in einem Traum“, sagte Vacherot unmittelbar nach seinem Triumph.

Gewaltiger Sprung in der Weltrangliste

Vacherot startete als Nummer 204 der Weltrangliste in das Turnier und kämpfte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld. Mit einem Überraschungserfolg gegen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic war er als der am niedrigsten in der Weltrangliste notierte Tennisprofi in ein Masters-1000-Finale eingezogen.

Nun steht der 26-Jährige sogar unter den Top 50 und darf sich über ein Preisgeld von knapp einer Million Euro freuen. Zum Vergleich: Vor dem Turnier hatte Vacherot in seiner Karriere ein Gesamtpreisgeld von rund 500.000 Euro gewonnen.