Verrückte Tenniswelt in Miami: Ein Teenager bremste den Indian-Wells-Champ

In Indian Wells hatte Jack Draper für Begeisterung in der Tennis-Szene gesorgt. Viele Fans sahen einen neuen Star, nachdem der Brite seinen bisher größten Titel gefeiert hatte. Und somit war der 23-Jährige Wien-Sieger auch ein Anwärter auf das Sunshine Double aus den Triumphen in Indian Wells und Miami. Doch den Titel beim 1000er in Florida muss Draper nun abhaken.