Lokalmatadore überraschten in Tulln: Siege für Schwärzler und Kopp

Es war ein wunderbarer Tag für Österreichs Tennis in Tulln. Zwei Österreicher sind im Viertelfinale noch dabei, beide Männer sorgten für Überraschungen.

Die erste gelang Joel Schwärzler, der die Nummer eins des Turniers aus dem Bewerb warf, der auch als Titelverteidiger angetreten war. Der 19-Jährige besiegte den Briten Jan Choinski, der sich im Vorjahrsfinale gegen den Salzburger Lukas Neumayer durchgesetzt hatte, mit 7:6 und 6:2. Im Viertelfinale wartet am Freitag der Sieger aus der Partie Sumit Nagal aus Indien und dem Rumänen Filip Jianu.

Schwärzler zeigte erneut, dass es bei ihm aufwärts geht seit er beim ehemaligen Davis-Cup-Spieler Markus Hipfl trainiert. Seit dem Kitzbühel-Finale im Doppel läuft es beim Vorarlberger – dies war kaum der Fall, als er in Spanien trainierte.