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Doppel-Tausch: Österreichs Nummer drei hat einen neuen Partner

Neil Oberleitner hat einen neuen Doppel-Partner, der heuer schon im Viertelfinale der Australian Open stand. Das gab der Wiener gemeinsam mit seinem Trainer Alex Peya im Sport Talk auf kurier.tv bekannt.
Harald Ottawa
20.04.2026, 15:45

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Neil Oberleitner im Vordergrund

Am Samstag holte der Wiener Neil Oberleitner an der Seite des Inders Sriram Balaji im portugiesischen Oeiras noch seinen 15. Doppel-Titel, aber schon länger war klar, dass das Duo getrennte Wege geht. 

Doppel-Ass Oberleitner: „Eltern haben mir den Rücken freigehalten“

Der 26-Jährige hat aber schon einen neuen Arbeitskollegen. "Mich hat der Petr Nouza gefragt, gegen den ich letztes Jahr im Doppel-Finale in Kitzbühel verloren habe. Und ich kenne ihn auch schon länger, habe auch schon im Einzel gegen ihn gespielt", erzählt der Schützling von Alexander Peya. "Ich war überrascht, dass er sich von Patrik Rikl getrennt hat."

Sport Talk mit _Alexander Peya und Neil-Oberleitner

Heuer stand Nouza mit Rikl noch im Viertelfinale der Australian Open. "Ich habe das Gefühl, dass es passen wird. Wir sind gleich alt und spielen ähnlich", sagt Oberleitner, der bald in die Top 50 einziehen will, seit Montag hält er mit Rang 61 sein Karriere-High. Nächste Woche ist noch ein Challenger-Start angesagt. "Bei den French Open werden wir aller Voraussicht nach im Hauptbewerb stehen", sagt Oberleitner. 

Was Neil Oberleitner über die große Sportfamilie Oberleitner/Antonitsch plaudert und wie Alexander Peya, ehemalige Nummer drei der Doppel-Welt und Grand-Slam-Sieger, über seine Karriere sagt, sehen Sie im Video. 

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