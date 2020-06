Paszek für Wimbledon fraglich

Symptomatisch für eine völlig verkorkste Saison, in der viele Probleme auftauchten. „Ich hatte dieses Jahr leider wieder mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, konnte daher nicht voll trainieren geschweige denn 100 Prozent bei den Turnieren abrufen“, sagt Paszek im KURIER-Gespräch. „Jetzt kämpfe ich seit den letzten zwei Monaten gegen eine ziemlich hartnäckige Bronchitis an und leide immer noch unter starkem Husten, was die Umstände auf dem Platz nicht vereinfacht. Ich hatte auch privat viel um die Ohren in den letzten Monaten“, erklärt Paszek, die sich vor Monaten von ihrem Freund, dem Fußballer Georg Margreitter getrennt hat.

Sollte es doch etwas mit Wimbledon werden, will sie sich keinen Druck machen. „Das ist das Leben eines Sportlers. Eine gewohnte Situation, Tennis ist mein Beruf.“ Ein Beruf, der derzeit keine Freude bereiten kann.