Paszek nach großem Kampf out

Same procedure as last year in London. Tamira Paszek stand erneut im Viertelfinale, trat erneut gegen Viktoria Asarenka an. Im Vorjahr unterlag sie 3:6, 1:6, dieses Mal war zumindest das Ergebnis erfreulicher: 3:6, 6:7.

The same procedure as last year in London. Im Vorjahr wurde die Partie nach dem ersten Game, das Paszek gewann, aufgrund des Regens vom Court Nummer 1 auf den Centre Court verlegt. Auch dieses Mal war die Partie auf Court Nummer 1 angesetzt und wurde dann doch auf dem Centre Court gespielt. Allerdings ohne Ortswechsel.

Wie im Vorjahr verlor Paszek den ersten Satz 3:6, spielte aber offensiver, aggressiver als damals – war aber beim Aufschlagsspiel der Weißrussin chancenlos. Die Vorarlbergerin machte im ersten Satz beim Service von Asarenka nur zwei Punkte, zeigte aber bis zum 3:4 beim eigenen Service gute Nerven und wehrte insgesamt fünf Breakbälle ab, beim sechsten setzte sich aber Asarenka durch. Die Weltranglisten-Zweite Asarenka, die ab Montag wieder Nummer eins wird, spielte sehr druckvoll und hielt sich sehr oft in Netzgegend auf, Paszek überzeugte mit Grundlinienschlägen, insbesondere mit der beidhändigen Rückhand.