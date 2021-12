Tennis-Ass Raducanu zur BBC-Sportpersönlichkeit des Jahres gekürt

US-Open-Siegerin Emma Raducanu wurde am Sonntag von "BBC Sports" zur britischen Sportpersönlichkeit des Jahres gewählt. Die 19-Jährige war im September in New York erste Gewinnerin eines Tennis-Grand-Slams aus der Qualifikation heraus. Raducanu setzte sich in der Wahl vor Wasserspringer Tom Daley und Schwimmer Adam Peaty durch. Zuletzt hatte mit Andy Murray 2016 ein Tennisspieler diesen Preis eingeheimst, der Schotte war auch 2013 und 2015 erfolgreich gewesen.