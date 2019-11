Suche nach der Nummer eins: Wird Schlager der nächste Hit?

Da stand er in den Katakomben des Happel-Stadions und freute sich wie ein kleiner Bub vor dem Weihnachtsbaum. Leuchtende Augen, ein breites Grinsen im Gesicht, eingeschränkt der Wortschatz ob der überwältigenden Emotionen. "Geil. Wahnsinn." So beschrieb Alexander Schlager, 22 Jahre jung, seine Gefühlswelt nach seinem Debüt am Samstagabend im A-Nationalteam gegen Nordmazedonien.

Mit dem ersten Spiel des Torhüters qualifizierte sich Österreich gleich für die EURO 2020. Eine Effizienz von 100 Prozent, wenngleich Relativität in der Beurteilung angebracht ist. "Das fühlt sich schon sehr gut an." Unter die Haut gingen ihm ganz besonders die Minuten vor dem Anpfiff, als ein fast volles Stadion die Bundeshymne trällerte. "Da ist mir die Gänsehaut rauf und runtergelaufen." In diesem Moment wurde ihm bewusst, dass ein Kindheitstraum in Erfüllung ging. "Ich bin dankbar und stolz, was ich bisher erreicht habe."