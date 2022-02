Sprint-Legende Andreas Berger ist der schnellste 60-Jährige der Welt

Das Comeback von Andreas Berger sorgte im vergangenen Jahr für einige Schlagzeilen. Mit 60 Jahren kehrte der Oberösterreicher auf die Tartanbahn zurück und begann wieder zu sprinten. Er wolle der schnellste Mann in seiner Altersklasse sein, hatte Berger, der mit einer Zeit von 10,15 Sekunden seit 1988 den österreichischen Rekord über 100 Meter hält, damals dem KURIER erzählt.

Eine Woche vor Beginn der Masters-Hallen-Europameisterschaft in Braga (Portugal) bewies der 60-Jährige eindrucksvoll seine Form. Beim Hallenmeeting in Linz trommelte Andreas Berger die 60 Meter in 7,87 Sekunden herunter. Das ist nicht nur österreichischer Rekord, sondern auch Masters-Jahresweltbestleistung (Klasse M60).