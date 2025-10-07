Sporthilfe-Gala und ÖFB-Länderspiel: Pause für ORF-Star Pariasek

Im Juli berichtete der KURIER über einen Machtkampf im ORF zwischen Sportchef Hannes Aigelsreiter und Rainer Pariasek . Anlass: Der Abteilungsleiter hatte dem Starmoderator immer weniger Auftritte bei großen Übertragungen wie bei der Ski-WM oder bei Fußball-Länderspielen gewährt.

Jetzt ist es wieder so: Nachdem Pariasek zuletzt bei der Übertragung des 2:1-Sieges des ÖFB-Teams in Bosnien moderieren durfte, hat er nun wieder Pause. Bei der Sporthilfe-Gala, die Pariasek jahrelang moderiert hatte, führt am Mittwoch wie schon im Vorjahr Lukas Schweighofer durch den Abend. An seiner Seite: Karina Toth.

Beim Länderspiel am Donnerstag in der WM-Qualifikation gegen San Marino moderiert Oliver Polzer die Sendung. Als Experten werden Viktoria Schnaderbeck und Herbert Prohaska in Erscheinung treten. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka. Co-Kommentator ist Michael Liendl. Das Spiel in Rumänien am Sonntag überträgt ServusTV.