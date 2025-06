Tiefe Trauer in Japan: Großer Sportheld verstorben

Den Tod von „Mr. Pro Baseball“, wie Nagashima in Japan genannt wurde, verkündeten Zeitungen in Sonderausgaben, die an Straßenecken verteilt wurden - eine Reminiszenz an frühere Zeiten, als Zeitungen besonders wichtige Nachrichten auf diese Weise in die Welt trugen. Japans Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi sagte, Nagashima habe „der Gesellschaft lebhafte Träume und Hoffnungen gegeben“.

Großer Star der New York Giants

Als Spieler und Trainer höchst erfolgreich Nagashima war in einer Zeit berühmt, bevor japanische Spieler wie Ichiro Suzuki und Shohei Ohtani in der nordamerikanischen MLB zu Superstars wurden. Er trug dazu bei, dass die New York Giants zwischen 1965 und 1973 neunmal in Folge die Japan Series, die japanische Meisterschaft, gewannen. 17 Jahre war er als Spieler aktiv.