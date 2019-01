Flörsch nach Horror-Crash: "Man muss das nicht dramatisieren"

Hatten Sie das Gefühl, als Mädchen belächelt zu werden?

Natürlich wird man am Anfang irgendwie belächelt, weil das keiner glauben kann. Aber sobald sie mich dann fahren gesehen haben, war das vorbei. Jetzt kennt man mich, jetzt weiß man, dass ich schnell bin. Deshalb respektiert man mich auch. Aber das ist doch überall so, wenn wer Neuer auftaucht. Am Anfang denkt man sich oft: ,Wer ist das jetzt? Was will die hier?’

Wie schwer hat es eine Frau überhaupt im Motorsport?

Als 12-Jährige verstehst du oft nicht, warum manche dir nicht vertrauen und es dir nicht zutrauen. Heute verstehe ich das besser. Du musst als Frau selbstbewusster auftreten und dich sicher mehr beweisen als ein Junge. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Sponsoren wollen noch mehr sehen als von einem Mann. Weil es halt leider in der Vergangenheit schon Frauen im Motorsport gegeben hat, die es nicht geschafft haben. Es ist dann doch ein Macho- und ein Männersport. Es gibt zwar genug, die eine Frau in der Formel 1 haben wollen. Aber es gibt auch immer noch genug Leute, die das nicht mögen.

Wo liegen denn die Vorzüge einer Frau im Motorsport?

Dem Auto ist es grundsätzlich egal, ob eine Frau oder ein Mann hinter dem Lenkrad ist. Ich denke, dass wir Frauen im Auto überlegter handeln. Nicht ganz so testosterongesteuert. Ich glaube auch, dass Frauen ruhiger, systematischer und zielstrebiger vorgehen.