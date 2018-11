In Macao schwer verunglückte Flörsch überlang operiert

Die bei einem Unfall während des Formel-3-Weltfinales in Macao schwerverletzte deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch hat sich am Montag einer stundenlangen Operation unterziehen müssen. Der Eingriff habe um 10.00 Uhr Früh (03.00 Uhr MEZ) begonnen und sei immer noch nicht beendet, teilte ein Sprecher der Gesundheitsbehörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone am frühen Abend (Ortszeit) mit.

Die 17-Jährige hatte sich bei einem schweren Unfall während des Rennens am Sonntag eine Fraktur der Wirbelsäule zugezogen. Die Fotos, wie ihr Mercedes nach einer Kollision bei über 200 Stundenkilometern unkontrolliert durch die Luft flog, gingen in den sozialen Netzwerken um die Welt.