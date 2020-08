Snooker-WM: Viel Theater im Crucible Theatre

„Er ist fünffacher Weltmeister im Crucible, er ist The Rocket, er ist Ronnie O’Sullivan!“

Rob Walker, der legendäre Sprecher im Crucible Theatre, schreit sich fast die Seele aus dem Leib, als er bei der WM in Sheffield in seiner unnachahmlichen Art den Snooker-Star präsentiert. Tradition verpflichtet nun einmal in diesem Sport, der so viel Wert auf die Pflege der guten alten Sitten legt. Auch wenn Rob Walker die Show nur für die Spieler und die Fernsehzuschauer abzieht. Die 980 Sitze im ehrwürdigen Crucible Theatre sind nämlich leer.