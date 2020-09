Snooker-Hoffnung Nüßle gewinnt das Turnier in Hannover

Florian Nüßle stellte beim Grand-Prix-Turnier in Hannover einmal mehr sein Fingerspitzengefühl und seine Treffsicherheit unter Beweis. Der 18-jährige Steirer präsentierte sich in hervorragender Verfassung und holte sich in souveräner Manier den Turniersieg. Im Finale behielt Nüßle gegen den Deutschen Jürgen Kesseler klar mit 3:1 die Oberhand.