"Entscheidend war der Glaube": Chinese Wu Yize ist Snooker-Weltmeister

Der Chinese Wu Yize hat erstmals in seiner Karriere die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich im englischen Sheffield in einem bis zum letzten Frame offenen Finale mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Gespielt wurde im Format "Best of 35 Frames". Yize folgt auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales bezwungen hatte (18:12) und damit für Aufsehen in der Snooker-Welt sorgte.

Den Snooker-Boom in China ausgelöst hat aber vor 10 Jahren ein gewisser Ding Junhui, der 2016 im WM-Finale stand, damals aber die Trophäe noch nicht nach China holen konnte. "Ich glaube, entscheidend war der Glaube", sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn. "Seit Jahren habe ich daran gearbeitet - und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben." Wu ist der zweitjüngste Weltmeister der Snooker-Historie nach Stephen Hendry, der seinen ersten WM-Titel 1990 im Alter von 21 Jahren errungen hatte.