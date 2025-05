Der erste WM-Titel für China im Snooker soll nur der Anfang sein

Ein wenig verschämt hob Zhao nach dem 18:12-Finalsieg über Routinier Mark Williams den Deckel des Siegerpokals an und schaute nach, ob noch etwas in der riesigen Silber-Trophäe verborgen ist. Einen ordentlichen Drink wollte sich Zhao dann später spendieren, und auch das Preisgeld von einer halben Million Pfund (rund 587.000 Euro) gibt es erst später für den zwischenzeitlich wegen eines Manipulationsskandals gesperrten neuen Star der Billard-Variante.

In bestem Englisch erklärte er im Crucible Theatre in Sheffield, wie er sich fühlt. „Ich kann nicht glauben, dass ich so schnell Weltmeister geworden bin. Deswegen bin ich sehr stolz auf mich. Ich glaube, dass ich träume“, sagte Zhao und blickte dabei auch auf seine 20-monatige Sperre und die damit verbundene Spielpause zurück.

2021 gewann Zhao die UK Championship, eines der drei prestigeträchtigsten Turniere. Dann wurde er, wie neun weitere chinesische Profis, gesperrt. Er soll von Manipulationen eines Spielers gewusst und selbst gewettet haben. Wegen der Sperre ist Zhao der erste Amateur, der Weltmeister wurde. Er musste zunächst vier Qualifikationsmatches gewinnen, um wie neun andere Chinesen in das Hauptfeld mit 32 Spielern einzuziehen.