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"Ich checke es selber noch nicht so ganz", sagte die frisch gebackene Weltmeisterin in ihrer ersten Reaktion auf die Triumphfahrt.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Ski-WM
02/03/2015

Fenninger-Triumph in Bildern

Damen-Super-G: Verkürztes Rennen, windbedingte Verzögerung und ein österreichischer WM-Sieg.

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SKI-WM 2015 IN VAIL/BEAVER CREEK: SUPER-G/DAMEN/FE

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SKI-WM 2015 IN VAIL/BEAVER CREEK: SUPER-G/DAMEN/FE

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USA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 2015

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A United States fan waves a flag as they wait for …

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USA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 2015

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USA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 2015

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Alpine Skiing: FIS World Championships-Women's Sup

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USA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS 2015

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SKI-WM 2015 IN VAIL/BEAVER CREEK: SUPER-G/DAMEN/HÜ

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SKI-WM 2015 IN VAIL/BEAVER CREEK: SUPER-G/DAMEN/FE

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SKI-WM 2015 IN VAIL/BEAVER CREEK: SUPER-G/DAMEN/FE

| Stand: 02/03/2015, 18:25