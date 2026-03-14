Nach Skandal: ÖTTV-Vizepräsidentin Liu Jia erklärte Rücktritt

Die frühere Weltklassespielerin Liu Jia ist am Samstag als Vizepräsidentin und Nachwuchsausschussvorsitzende des Österreichischen Tischtennis-Verbands (ÖTTV) zurückgetreten. Die 44-Jährige begründete den Schritt mit den aktuellen Entwicklungen im krisengeschüttelten Verband. "Nach langem Kampf und auch allen Versuchen, eine Lösung zu finden, habe ich das Gefühl, das Vertrauen ist gar nicht mehr da, und wir haben jetzt wirklich öffentlich negative Schlagzeilen", sagte Liu.

"Der Sport leidet total darunter, wir leiden alle. Wir haben einen Stopp der Förderungen, und das alles kann ich nicht mehr verantworten", sagte Liu Jia im ORF.