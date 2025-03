Die nächste Olympia-Medaillengewinnerin tritt zurück

Wer erinnert sich nicht an den 16. August 2016? Damals holte Frank als Vorschoterin gemeinsam mit Steuermann Thomas Zajac in Rio Olympia-Bronze in der Nacra-17-Klasse. Das Duo erlöste damals die rot-weiß-rote Sport-Nation. Zur Erinnerung: 2012 in London hatte Österreich keine Medaille geholt, in Rio war Segel-Bronze die einzige Medaille. Für Frank war das das absolute Karriere-Highlight. "Das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, aber ich denke noch immer sehr oft daran zurück." Es war mehr, als ein Traum, der in Erfüllung gegangen war: "Es war in den Jahren danach immer meine Motivation, wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist."

Frank, die ein MBA-Studium in Sport abgeschlossen hat, blickt ohne Reue zurück: "Ich bereue nichts - auch nicht, dass ich den harten Weg gewählt habe." Was sie damit meint? Nach Olympia-Bronze hat sie das Boot gewechselt, sich von Zajac getrennt. "Damals haben mich viele für blöd gehalten", erinnert sich Frank, die einen IQ von 137 hat. Keiner habe verstanden, warum sie diesen Schritt gemacht hat. "Aber für mich war das wichtig und richtig. Ich wollte wieder ans Steuer und sehen, ob ich es auch als Steuerfrau zu Olympia schaffen kann." Sie hat es geschafft: Bei Olympia 2020 in Tokio war sie mit Lorena Abicht in der 49erFX-Klasse am Start, 2024 in Paris wieder in der Nacra-17-Klasse an der Seite von Lukas Haberl.